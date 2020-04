PvdA-Ombudsteam Brummen – Eerbeek zeer wel nodig

GEM. BRUMMEN – “Er is nog altijd behoefte aan hulp bij diverse zaken die de burger in verlegenheid of verwarring brengt.” Dat concludeert het PvdA-ombudsteam van de gemeente Brummen in haar jaarverslag. Voor het jaar 2019 was er zeker wel eens per maand een casus waar het team om bijstand werd gevraagd.

Het jaarverslag meldt dat het ombudsteam in 2019 veertien serieuze zaken veelal met succes heeft behandeld. Sommige aanmeldingen waren snel te beantwoorden en konden na een of twee contacten en/of een korte interventie bij een instelling worden afgerond. In een enkel geval was de uitleg van en toelichting op een regeling in die situatie voldoende ondersteuning om mensen te helpen.

In een aantal gevallen was echter een grotere en langdurigere inzet nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Deze kwesties waren bijvoorbeeld problemen met Plus OV, een keuring voor de Participatiewet, communicatie tussen gemeente en burgers, Wmo-voorzieningen, een gehandicaptenparkeerkaart en afvalscheiding. Een langdurige en ingewikkelde juridische zaak rondom een bestemmingsplan loopt nog. Het team heeft de indruk dat de aanvragers in het algemeen de ombuds-hulp heeft gewaardeerd.

Verhoudingsgewijs kwamen er veel signalen binnen over stroeve communicatie met gemeentelijke organisaties. In een gesprek met de directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Brummen stelde die dat de communicatie met de burgers in 90 tot 95 procent van de gevallen goed verloopt. In de door het ombudsteam aangedragen voorbeelden, waarbij het wel degelijk mis ging, vond hij aanleiding om binnen de organisatie dat nog eens nadrukkelijk te agenderen, meldt het ombudsteam.

Het PvdA-ombudsteam, dat bestaat uit coördinator Cor Flore, secretaris Hans van Spanje en Cathy Sjerps, Dinie de Vries, Betty Smith, Fatma Tunç en Bruno de Vries, opereert niet alleen voor PvdA-leden, maar zet zich in voor alle burgers in Brummen die met problemen zitten in diverse geledingen van het dagelijkse verkeer tussen burgers en officiële instanties. Het team is bereikbaar via ombudsteambrummeneerbeek@gmail.com, tel. 0313-437962 of tel. 0575-562777.