Provinciale Staten vergaderen digitaal

REGIO – Op woensdag 22 april is de Statenvergadering in Gelderland digitaal, zowel voor Statenleden als voor inwoners die de vergadering willen volgen. Provinciale Staten pakt zo het democratisch proces weer op en doet dit voor het eerst in de geschiedenis volledig digitaal.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. De wet geldt tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ kan de provincie zelf besluiten hoe invulling te geven aan digitale besluitvorming. Er gelden vier voorwaarden. Ieder lid moet gegarandeerd beschikken over de technische mogelijkheden om toegang te hebben tot de beraadslaging en stemming. Identificatie van Statenleden moet mogelijk zijn, door de voorzitter, maar ook door de leden onderling en door het publiek. Er is sprake van een live videoverbinding, alleen audio of stemmen per app is niet voldoende. De voorzitter moet in staat zijn de orde te handhaven, bijvoorbeeld door deelnemers het woord te ontnemen of door een volgorde van stemming te bepalen.

De vergaderingen van Provinciale Staten zijn live te volgen via www.gelderland.nl/statenlive.