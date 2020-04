Postzegels gezocht

DIEREN – Thuiszitten is voor niemand leuk. De organisatie #nietalleen helpt waar dat kan. Zo doet #nietalleen een oproepje voor een meneer in Dieren. Hij zit al vijf weken thuis en wil om de dagen te korten zijn postzegelverzameling weer oppakken. Daarvoor is hij op zoek naar postzegels vanaf 2016, het moment dat hij een dwarslaesie kreeg. Ook bijzondere postzegels uit eerdere periodes zijn welkom. Wie zegels voor deze meneer heeft, kan deze sturen naar Patrijslaan 94, 6951 JX in Dieren.