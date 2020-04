Postcode Straatprijs valt aan Rhiender Es

BRUMMEN – Vijftien deelnemers van de Postcode Loterij in Brummen zijn in de prijzen gevallen. De bewoners van de Rhieder Es werden woensdag 15 april verrast door Gaston Starreveld. Dit keer stond hij niet met een grote cheque voor de deur, maar bracht hij zijn heugelijke nieuws via een videogesprek. Vier winnaars wonnen maar liefst 50.000 euro. Negen winnaars krijgen binnenkort 25.000 euro op hun rekening gestort en voor twee winnaars is er een bedrag van 12.500 euro. Onder deze winnaars wordt ook nog eens een auto verloot.

Foto: Roy Beusker