Poging tot inbraak in Brummen

BRUMMEN – Tussen woensdag 25 maart 19.00 uur en donderdag 26 maart 8.00 uur is er geprobeerd in te breken bij een woning aan de Tuinstraat in Brummen. De bewoner zat die woensdag 25 maart rond 20.00 uur in de woonkamer toen ze grommel rond de woning hoorde. Ze is gaan kijken en zag niets bijzonders. De volgend dag ontdekte de bewoner dat er braakschade was aan het badkamerraam boven het platte dak.