Parkeerontheffingen voor zorgverleners tijdens coronacrisis

RHEDEN – Mantelzorgers en zorgverleners kunnen in de gemeente Rheden een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Doordat veel mensen thuiswerken hebben mantelzorgers en zorgverleners soms moeite met het vinden van een parkeerplek dichtbij de woning van een cliënt of naaste. De gemeente Rheden helpt hen door tijdens de coronacrisis ontheffing van een aantal parkeerverboden te verlenen.

Mantelzorgers kunnen een ontheffing voor zichzelf aanvragen. Bedrijven die zorgtaken verlenen mogen dit doen voor ambulant personeel. De tijdelijke corona-parkeerontheffing is een kaartje achter de voorruit, in combinatie met een parkeerschijf. Zorgverleners krijgen alleen ontheffing als zij iemand verzorgen in een straat waar te weinig parkeerplaatsen zijn. De ontheffing is twee uur geldig.

Wethouder Gea Hofstede: “Zorgverleners en mantelzorgers zijn belangrijk voor onze inwoners. Er gaat nu soms veel kostbare tijd verloren met het zoeken naar een parkeerplek. Tijd die veel beter kan worden besteed aan zorg. De gemeente vindt het werk van zorgverleners en mantelzorgers belangrijk en wil hen daarom op deze wijze ondersteunen door ervoor te zorgen dat ze makkelijker kunnen parkeren. Zo kunnen ze meer tijd besteden aan hun cliënt of dierbare.”

Zorgverleners kunnen een ontheffing aanvragen bij een gele onderbroken streep, bij een parkeerverbod buiten de vakken in een parkeerverbodszone, blauwe parkeerschijfzone of (woon)erf, bij een parkeerverbod voor een inrit van een zorgcliënt, met instemming van de eigenaar, bij een parkeerverbod op het trottoir, waardoor er tijdelijk met twee wielen op de stoep geparkeerd mag worden of voor overschrijding van de maximale parkeertijd in de blauwe parkeerschijfzone (60 tot 90 minuten langer). De ontheffing zorgt ervoor dat de houder ervan geen bekeuring krijgt en bij ongeval of schade verzekerd is.

Mantelzorgers en bedrijven die zorgtaken verlenen vragen ontheffing aan via gemeente@rheden.nl. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente via telefoonnummer 026 – 4976911. De ontheffing is geldig zolang de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus gelden.