Papiercontainer in Rozendaal

ROZENDAAL – De gemeente Rheden heeft besloten de oud papiercontainer terug te plaatsen op de parkeerplaats bij de kerk. Hier kan ieder oud papier brengen. Wel is de werkwijze wat anders. Er zijn twee vrijwilligers om de brengers te helpen. De één wijst aan waar het papier neergezet kan worden, de ander doet het in de container. Zo kan eenieder 1,5 meter afstand bewaren. Het is niet mogelijk dat de vrijwilligers het papier uit de auto tillen. “Wanneer u daarbij hulp nodig hebt, adviseren wij u om het papier de komende weken thuis op te sparen en dit op een later moment aan te bieden als de regelgeving dit weer toelaat”, aldus de gemeente Rozendaal.