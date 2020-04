Panden Marktplein Brummen tegen de vlakte

BRUMMEN – Het is alweer bijna een half jaar geleden dat een uitslaande brand een heel rijtje winkels met appartementen verwoestte aan het Marktplein in Brummen. De Blokker, bakkerij De Winkel, de snackbar, allemaal werden ze verwoest in die nacht van 11 oktober. Sindsdien bieden de panden een treurige aanblik. De stormen die in februari over ons land trokken maakten de situatie er niet veiliger op, dus gaan de winkels tegen de grond. De familie Teunissen, eigenaar van de panden, is druk bezig met plannen voor herinrichting van het gebied, maar zolang daar nog geen concreet plan voor is, is het veiliger de uitgebrande panden maar te slopen.

Foto: Wencel Maresch