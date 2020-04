Paasworkshop Floralia

BRUMMEN – Floralia Brummen houdt op dinsdagavond 7 april weer haar jaarlijkse paasworkshop. Op veler verzoek wordt de workshop dit jaar op dinsdag gehouden. Aanvang is 20.00 uur. Kosten bedragen 25 euro, dat is inclusief materialen en koffie of thee. Deelnemers moeten zelf een draadtangetje en mesje meenemen. De workshop vindt plaats in het clubgebouw van H.V. de Karper aan de de van Vurenstraat 8. Opgeven kan bij Leny Huisken, tel. 0575 – 561989 of bij Ria Jager, tel. 0575 – 563997 of via de e-mail floraliabrummen@hotmail.com.