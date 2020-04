Paasviering Brummense kerk online: Spreek licht!

BRUMMEN – De Brummense Protestantse Kerk viert de Paasnacht met woord, zang en beeld. Er is een viering opgenomen, die met Pasen te zien is via www.kerkwebbrummen.nl. De Protestantse Kerk schreef onderstaande tekst als hart onder de riem en bemoediging.

We zijn op weg in deze stille week naar Pasen 2020.

Midden in de lente. Een intense beleving.

Buitelingen van appjes, telefoontjes, teksten, beelden van IC’s, berichtgevingen per dag van het aantal doden in deze bizarre crisis rollen over ons heen.

Teveel indrukken, je wordt overspoeld.

We hebben behoefte aan bezinning en verbinding.

Al hebben we meer rust, er is zóveel dreiging.

We verlangen naar meer stilte. Maar hoe?

Je wilt zo graag dichtbij de essentie van Pasen blijven.

Er gaan donkere dagen vooraf aan Pasen. En die zijn nodig om straks het licht van de Paasmorgen te zien.

Hier in deze Paasnacht komt alles aan het Licht

en het Licht verspreid zich in onze handen tot een zee van Licht

Op dit moment zetten duizenden mensen een kaars voor het raam en onderstrepen het lied:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Dit verlangen naar licht, liefde en leven valt samen samen met ‘het licht van Christus’

en geeft hoop en vrede voor de komende tijd.

Op de stille zaterdag vieren we de Paasnacht met woord, zang en beeld.

U kunt het allemaal vinden onder Kerkwebbrummen.nl en op

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10676

Hier vind u ook de kinderviering voor thuis.

We blijven uitzien dat we elkaar weer mogen ontmoeten bij het licht van Christus

om samen lied 277 te zingen. (uit liedboek zingen en bidden in huis en kerk)

‘Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: Spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam. Ik zal er zijn.’

Houd goede moed!

We wensen iedereen goede paasdagen!

Protestantse Kerk Brummen