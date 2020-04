Paasdienst online

KLARENBEEK – Het lied Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij staat Paaszondag centraal tijdens de viering binnen de streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp op Paasmorgen. De dienst is vanaf 10.00 uur te volgen via www.kerkomroep.nl, onder het kopje Voorst. Een kleine afvaardiging van de band Living Letter uit Wapenveld zal aan deze viering meewerken. Toetsenist Dennis Stijf en zijn vrouw en zangeres Lisanne zijn in de kerk van Klarenbeek te gast. Ook ds. Marrit Bassa en organist Dinie Scherpenzeel zijn daar aanwezig om te vieren en na te denken over de betekenis van Pasen. Het Paasverhaal wordt gelezen uit het Johannesevangelie. Maria wil schuilen bij Jezus. Ze vraagt als het ware: ‘Mag ik dan bij jou?’

Deze viering wordt ook uitgezonden via de Oecumenische Omroep Voorst uitgezonden. Te beluisteren via de ether op FM 105.3 en via www.rtvvoorst.nl.