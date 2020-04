Paasboodschap van de Raak van Kerken: Pasen – leef opgewekt!

Vorig jaar rond Pasen las ik een verhaal van Stephan de Jong, protestants predikant, met de titel ‘Jezus en de verzekeringsman’. Een verzekeringsman loopt de kerk in. Bij een afbeelding van Jezus aan het kruis blijft hij staan. ‘Ik denk dat u wel een begrafenisverzekering kunt gebruiken.’ Waarop Jezus vraagt of hij zich kan verzekeren voor een graf voor drie dagen. De verzekeringsman schudt het hoofd. Een verzekering voor een graf voor tien jaar is wel een mogelijkheid. Jezus houdt echter voet bij stuk, hij wil een graf voor slechts drie dagen. De verzekeringsman zegt dat dat echt niet kan, hij heeft er tenslotte verstand van. Dan ziet Jezus af van een verzekering. Teleurgesteld vertrekt de man. Opgewekt kijkt Jezus hem na, maar de verkoper van begrafenisverzekeringen kan helaas niet zo goed uit de voeten met opgewekte mensen.

Deze anekdote zal ongetwijfeld uiteenlopende reacties hebben opgeleverd, maar ik las er een belangrijk aspect van het paasverhaal uit de Bijbel in. In de verzekeringsman herken ik de menselijke behoefte naar zekerheid en geruststelling. Het leven is tenslotte een onvoorspelbaar avontuur dat we, zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen door te komen. Dat dat geen loze woorden zijn, merken we allemaal aan den lijve door de huidige coronacrisis. Wat kan het dan een geruststelling zijn wanneer we, in ieder geval, een aantal onzekerheden kunnen tackelen door ervoor te zorgen dat ze financieel gedekt zijn. Dat geldt voor werk en inkomen, maar ook voor het financieel regelen van de uitvaart, want wanneer er één ding zeker is in het leven dan is het dat het eindig is. De dood hoort bij het leven.

Jezus kijkt in het verhaal van De Jong echter anders tegen het begrip ‘dood’ aan. Niet als een ‘voor altijd uit de tijd zijn’, maar als een eindpunt met een nieuw begin in het vooruitzicht. Dat is een hoopvol perspectief. Het geeft tegenwicht tegen het krampachtig vast willen houden aan alles waar we door de jaren heen aan gewend zijn geraakt en wat blijkbaar tot norm is geworden. Ik denk hierbij aan het winstdenken waarin financiële groei tot heilig is verklaard, aan arbeid verheffen tot belangrijkste bron van zingeving, aan leven in de bubbel van maakbaarheid en polariserend denken in wij en zij, om maar een paar voorbeelden te noemen. Denkwijzen waar mensen veiligheid in zoeken, totdat blijkt dat dit tot een dood punt leidt en hoe ga je dan verder? Graaf je je in of ben je bereid om met een opgewekte, frisse, open blik naar de toekomst te kijken? Nieuwe, menswaardiger wegen in te slaan? Het paasverhaal kiest voor het laatste. Oude woorden met een relevante strekking.

Meinie Visser-Schram, ouderenpastor Protestantse gemeente Dieren,

namens de Raad van Kerken Veluwezoom.