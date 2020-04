Paasattentie van De Zonnebloem

LOENEN – Om de gasten van de Zonnebloem in Loenen, die nu even niet bezocht mogen worden, toch een hart onder de riem te steken, hebben enkele dames een paasgroet gemaakt. Deze groet werd door een andere groep dames aan een paasattentie bevestigd. Omdat huisbezoek in deze tijd niet mogelijk is, werd het door de dames bij de gasten door de brievenbus gedaan. Op deze manier wil de Zonnebloem laten weten dat aan hen gedacht wordt. Ook wordt er telefonisch contact gehouden.