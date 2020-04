Oud-Hollandse spelletjes met Loenense ouderen

LOENEN – Kort voordat ook de Zonnebloem alle activiteiten en bezoeken moest staken, had de Zonnebloem Loenen nog een gezellige middag in de Bruisbeek. Er werden oud-Hollandse spelletjes gedaan, beschikbaar gesteld door Halbo Bosker. De spelletjes waren een leuke uitdaging. Hoe speel je een spel als ‘doe de deur dicht’ of ‘Duits roulette’? Ook werd kennis gemaakt met koersbal.

Dertig dames en heren namen zeer enthousiast deel aan deze activiteit. En dit alles onder het genot van een lekker hapje en een drankje. Het werd, zeker ook door de medewerking van de Zonnebloemvrijwilligers een vrolijke, zeer geslaagde middag en het leverde zelfs drie nieuwe leden voor de koersbalvereniging op.

Het bestuur van de Zonnebloem heeft inmiddels aan haar vrijwilligers doorgegeven wat de afspraken voor de komende tijd zullen zijn. Alle activiteiten zijn voorlopig afgezegd. Maar de gasten worden zeker niet vergeten, telefonisch zal er contact gehouden.

Foto: Stefie Eijmans