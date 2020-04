Organisatie ZOOM! ligt voorlopig stil

REGIO – Hoewel het ZOOM! Kamermuziekfestival pas in juni in de agenda staat, heeft de organisatie besloten dat het evenement de planning even stil legt.

“Normaliter zouden wij u nu vol trots ons programma gepresenteerd hebben. Echter, onze voorbereidingen hebben flink te lijden onder de huidige situatie. Daarnaast weten wij nog helemaal niet of alle beperkingen in het ZOOM!-weekend alweer opgeheven zullen zijn”, meldt de organisatie in haar nieuwsbrief. “Wij, de musici, bestuur en organisatie, hebben dan ook moeten besluiten de voorgenomen plannen in de ijskast te zetten. Het educatietraject, dat binnenkort had moeten beginnen, is helemaal afgelast.”

De muzikanten laten weten de geplande data, 3 tot en met 7 juni, wel in de agenda te laten staan. Als het tegen die tijd mogelijk is om toch een vorm van ZOOM! te presenteren, zullen zij dat zeker gaan doen. “Echter, op dit moment is de organisatie van een festival erg lastig. Ook zijn er geen mogelijkheden voor repetities en het onderzoeken van locaties”, luidt het voorbehoud.

Onzekerheid blijft troef. De organisatie van ZOOM! houdt rekening met verschillende scenario’s. “Mochten de maatregelen ruim voor het festival ingetrokken worden, kunt u alsnog iets van ons verwachten. Indien dit niet zo zal zijn, dan bekijken wij of er ergens anders dit jaar een mogelijkheid is om een vervangend programma aan te bieden.”