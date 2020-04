Oranjevereniging Empe viert 75-jarig bestaan volgend jaar

EMPE – Oranjevereniging Empe (OVE) moet, net als andere organisaties, haar activiteiten voor dit voorjaar afblazen. De vereniging hoopt dat de festiviteiten op 7 en 8 augustus wel door kan gaan en dat dan de aftrap kan worden gegeven voor de viering van het 75-jarig jubileum van de OVE.

De warme zomer van 1945 werd door de mensen beleefd als een roes. De oorlog was voorbij en iedereen wilde feesten. Bevrijdingsfeesten ontstonden spontaan waar mensen samenwoonden. Zo ook in Empe, maar hier werd pas op 21 en 22 augustus feest gevierd. Men sprak hier van Oranjefeest, omdat de tijd van de eigenlijke bevrijdingsfeesten al was verstreken. Na dit feest was men het er over eens, dat het niet bij één keer moest blijven maar elk jaar weer. En zo is de Oranjevereniging Empe ontstaan.

Nu, 75 jaar later, is de Oranjevereniging Empe nog steeds een bloeiende vereniging met ruim 1500 leden. Elk jaar rond Koningsdag en in de maand augustus vinden de Oranjefeesten plaats. En dit jaar zou een bijzonder jaar worden. Niet alleen bestaat de vereniging 75 jaar, ook zou 75 jaar vrijheid groots worden gevierd. Er was al een programma samengesteld met onder andere een receptie, feestavonden, een fietstocht, kinderdisco, Empe’s Got Talent en een herdenking op 4 mei. Dit alles moet worden afgelast, maar de Oranjevereniging is voornemens het jubileum alsnog te vieren in het voorjaar van 2021.

De festiviteiten op 7 en 8 augustus gaan vooralsnog wel door. de Oranjevereniging hoopt dan een aftrap te kunnen geven voor de viering van het 75-jarig jubileum.