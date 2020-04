Oproep burgemeester Van Eert: blijf dit weekend thuis

GEM. RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert roept nogmaals op zoveel mogelijk thuis te blijven het aankomend weekend. “Neem je verantwoordelijkheid voor de samenleving en geniet van de Paasdagen in en rondom je huis.”

Met het Paasweekend voor de deur, waarvoor grotendeels mooi weer is voorspeld, blijft toch de boodschap: zoek je ontspanning in en rondom het huis. Ga een blokje om voor een frisse neus en geniet van het voorjaar. Hou je verder aan de regels die het kabinet heeft afgekondigd: vraag niet meer dan drie mensen op bezoek en hou 1,5 meter afstand van andere mensen, luidt de oproep van de Rhedense burgervader.

In het afgelopen weekend was het druk met motoren en wielrenners in de natuurgebieden van de Veluwezoom. Ook voor hen geldt het samenscholingsverbod en een afstand van 1,5 meter. Verder moeten deze groepen zich natuurlijk aan de verkeersregels houden. Het aankomend weekend gaan politie, Natuurmonumenten en boa’s extra surveilleren en zijn ze nog meer zichtbaar in het nationaal park Veluwezoom en dus ook op en rond de Posbank. Mocht er een niet wenselijke situatie ontstaan dan kan het gebied snel afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Burgemeester Carol van Eert: “Ik begrijp dat het aanlokkelijk is om met mooi weer en zeker met de Pasen de natuurgebieden op te zoeken. Maar dat is echt heel onverstandig. Er komen weer andere tijden en hoe beter we ons nu aan de regels houden, hoe sneller die tijden komen. Immers alleen samen, met respect en begrip voor het feit dat we allemaal wat moeten laten in deze bijzondere tijden, kunnen we de crisis de baas.”