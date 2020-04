Ophalen oud papier Eerbeek

EERBEEK – Komende zaterdag 24 april haalt muziekvereniging Eendracht oud papier op in Eerbeek. Dit keer zijn de volgende straten aan de beurt: Veldweg, Rentmeesterstedeweg, Rentmeesterhof en de wijk Werfakker, het gebied binnen de (incl.) Ringlaan, Groeneweg, (excl.) Boerenstraat en de spoorlijn. De containers dienen voor 8.30 uur klaar te staan met de handvatten richting de weg en met het papier in de container. De opbrengst is bestemd voor het muziekonderwijs in Eerbeek.