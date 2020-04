Op berenjacht in Angerlo

ANGERLO – Op steeds meer plekken in Nederland wordt meegedaan aan ‘berenjacht’, een idee dat is overgewaaid uit Australië. Mensen zetten een knuffelbeer achter hun raam, zodat kinderen tijdens een wandelingetje op zoek kunnen. De inwoners van Angerlo doen in grote aantallen mee na een oproepje van de Dorpsraad op donderdag 26 maart. Steeds meer bewoners zetten een beer achter het raam en maken zo een heuse ‘berenjacht’ mogelijk. Natuurlijk is het niet de bedoeling om nu in grote drommen de straat op te gaan, ‘denk aan de richtlijnen die er nu zijn, houd 1,5 meter afstand’, roept de Dorpsraad op. Foto’s van de beren zijn te vinden op www.facebook.com/dorpsraadangerlo.