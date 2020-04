Oorlogsmonument Hoenderloo in de bloemetjes gezet

HOENDERLOO – Het oorlogsmonument van Hoenderloo ligt pal naast de Heldringkerk en op 4 mei vindt daar steevast de dodenherdenking plaats. Dit jaar zal dat waarschijnlijk heel anders of helemaal niet gaan plaatsvinden, maar dan nog hoort het monument er netjes bij te liggen.

Verantwoordelijke man is de 82-jarige Jan Pasveer, die deze taak al vele jaren naar grote tevredenheid uitvoert. Hij zorgt dat er twee keer per jaar fraai gekleurde bloemetjes in het monument staan, bloemen die overigens altijd gesponsord worden vanuit het dorp zelf. Aan het einde van het bloeiseizoen wordt het monument winterklaar gemaakt en die moet dan in het voorjaar voorzien worden van kleurige ruikers.

Vorige week woensdag, 25 maart, heeft Pasveer samen met een paar andere vrijwilligers viooltjes gepoot en zo ligt het monument er fraai bij voor 17 april, de bevrijdingsdatum van Hoenderloo, en vervolgens voor 4 mei.