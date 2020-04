Oorlogsdrama bij Groot Engelenburg in stilte herdacht

BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel en de heer Van Sytzama hebben maandagochtend 13 april bloemstukken gelegd bij het oorlogsmonument bij het gemeentehuis in Brummen. Hiermee herdenken zij de zes mannen die op 13 april 1945, twee dagen voor de bevrijding van het dorp Brummen, bij Groot Engelenburg door de Duitsers zijn gefusilleerd.

De namen van deze zes mannen staan vermeld op het oorlogsmonument. Onder hen was ook de heer J.G.W.H. (Hans) Baron van Sytzama, vader van de in Brummen woonachtige Van Sytzama, die samen met de burgemeester dit drama herdacht. Vanwege deze historische gebeurtenis hing maandag ook de Nederlandse vlag halfstok bij het gemeentehuis.

Het monument bij het gemeentehuis herinnert nog aan dit drama. Naast Baron van Sytzama prijken daar ook de namen op van Lau Beijnen, Maarten Munnik, Marten Put, Jan Somer en Dirk van Vuren. Op het monument staat ook de naam van de Eerbeekse papierdirecteur D.W. van Vreeswijk. Hij werd door de Duitsers op 2 mei 1943 neergeschoten. Hij was een van de leiders van een grote verzetsdaad in Eerbeek, een staking van enkele dagen van alle papierfabrieken.

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus was het niet mogelijk om in groepen samen te komen om dit historische moment te herdenken. Ook de herdenking op 4 mei kan niet doorgaan. Het is uiteraard wl toegestaan om met één of twee personen even het monument te bezoeken en stil te staan bij de heldhalftige verzetsdaden van deze personen in de Tweede Wereldoorlog.