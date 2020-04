Oorlogsdagboeken medische hulpdienst samengevat in boek Postje Klarendal

REGIO – Tijdens de Slag om Arnhem in 1944 trekt een stroom geëvacueerde Arnhemmers naar Velp. Dertien leden van de medische hulppost uit de wijk Klarendal begeleiden de ouderen en zieken. De dagboeken die drie van hen bijhielden werden door Hans Feijten bewerkt en gepubliceerd onder de titel Postje Klarendal.

In het boek Postje Klarendal worden de dertien leden van de medische hulppost Klarendal gevolgd van Arnhem naar Velp, waar ze een groep bejaarden in een school onderbrengen, zelf onderdak krijgen in de toenmalige villa Den Heuvel (tegenover de watermolen) en een kerkdienst van dominee Spruijt bezoeken. Wanneer Velp te vol raakt, gaan ze met andere evacués weer op pad. Via Eerbeek komen ze terecht in het voormalige Joodse concentratiekamp ’t Schut tussen Ede en Veenendaal. Hier blijft de groep medische hulp verlenen aan evacués en aan de plaatselijke bevolking. Aanvankelijk gaan de leden van Postje Klarendal, zoals ze zich noemen, een paar maal terug naar Velp om met geïmproviseerd vervoer groepen bejaarden op te halen, waarbij ze soms onder zwaar mitrailleurvuur de karren uit de modder moeten trekken. Twee mannen van het postje worden opgepakt om voor de Duitsers dwangarbeid te verrichten, maar weten na zes weken te ontsnappen, evenals enkele medegevangenen en zelfs bewakers die de bui van de capitulatie al zien hangen.

De dagboeken beschrijven op ontroerende wijze de dagelijkse zoektocht naar eten, de gevechtshandelingen en overkomende V1’s die soms vlakbij neerstorten, de bevrijding van Ede terwijl er om Veenendaal nog gevochten wordt, de ruwe behandeling van collaborateurs. En ondertussen bloeien op de hulppost twee liefdesrelaties.

Na de bevrijding verblijft dagboekschrijver Thijs Starink nogmaals in Velp in een kapotgeschoten villa aan de Vijverlaan, waar de regen ’s nachts door het raam komt. Eindelijk krijgt hij toestemming om terug te keren naar het verwoeste en geplunderde Arnhem.

De dagboekschrijvers waren gewone mensen, maar wat zij hebben gedaan en meegemaakt, grenst soms aan het ongelofelijke. Samensteller Hans Feijten liet hun teksten, met schrijffouten en al, zoveel mogelijk intact. Hierbij groepeerde hij de dagboeknotities per datum, zodat gebeurtenissen door verschillende ogen worden getoond. Het resultaat is een aangrijpend verslag van die laatste oorlogswinter, aangevuld met naoorlogse brieven en interviews en rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen van Thijs Starink en tekeningen die de Joodse Werner Löwenhardt in 1942 maakte van kamp ’t Schut, toen hij daar geïnterneerd was alvorens naar Westerbork vervoerd te worden.

Uitgeverij Gelderland publiceerde het boek onder de titel Postje Klarendal, een Arnhemse medische post in oorlogstijd. Het boek telt 240 pagina’s en kost 25 euro. Het is te bestellen bij de boekhandel of via de webshop van Uitgeverij Gelderland.

Foto: De leden van Postje Klarendal, Veenendaal, 24 oktober 1944