Ook paasvuur Laag-Soeren afgelast

LAAG-SOEREN – Met alle beperkingen op samenkomsten in het kader van de pogingen verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft Soerens Belang besloten het jaarlijkse Paasvuur af moeten gelasten. Tot dusver kon alleen langer aanhoudende droogte verhinderen dat op Paaszaterdagavond de vlam in een aanzienlijke berg snoeihout ging. Een evenement waar altijd tussen 700 en 1000 mensen op afkomen. Met de huidige maatregelen is zo’n evenement niet aan de orde.

Dit houdt automatisch in dat op het terrein aan de Badhuislaan ook geen snoeihout kan en mag worden aangeleverd. Ook niet op zaterdag 11 april, Paaszaterdag ’s morgens. Mensen met snoeihout uit tuin of anderszins moeten dit jaar dus omzien naar een andere bestemming.

Het Paasvuur wordt al sinds mensenheugenis in Laag-Soeren gehouden. Het bestuur van Soerens Belang en de Paasvuurcommissie gaan er dan ook voor deze traditie in 2021 weer voort te zetten.