Ontbijtjes van sc Rheden

RHEDEN – Op maandag 13 april, Tweede Paasdag, verzorgden vrijwilligers en bestuursleden van sc Rheden maar liefst 160 ontbijtjes voor ouderen in Rheden. Om 9.00 uur werd in de kantine van de voetbalvereniging begonnen met het smeren van broodjes, koken van eitjes en inpakken van de tasjes, allemaal volgens de richtlijnen van het RIVM natuurlijk. De broodjes kwamen van Bakkerij Hilvers en de eieren van Landwinkel de Munnikenhof. Ciss Bloemen leverde bij elk ontbijt een vrolijk bosje narcissen.

Vanaf 10 uur trokken de speelsters van MO17-1 en hun ouders te voet, met de fiets en met de auto het dorp in om de ontbijtjes aan de deur te hangen bij de mensen die zich hadden aangemeld. Om 11 uur werden de laatste tassen bezorgd bij de bewoners van De Brink en Het Veerhuis. Op het plein tussen hun woningen verzorgden de dames van het gezelschap Los een optreden om het geheel muzikaal te omlijsten.

De ontbijtjes konden gratis worden uitgedeeld door subsidie van de Haëlla-stichting, Stichting Rhederhof-Beheer en de Diaconie. De actie is uitgevoerd in samenwerking met Incluzio, voorheen Radar Uitvoering Oost.