Online rondleiding op Herenboerderij

LOENEN – Het coronavirus legt het sociale leven stil, maar de natuur gaat gewoon door. Zo ook op Herenboerderij de Groote Modderkolk in Loenen. Belangstellenden kunnen hier normaal regelmatig een rondleiding volgen, maar omdat dit niet door kan gaan, wordt woensdag 15 april webinar gehouden, met een digitale rondleiding en een interactieve ontmoeting. De deelnemers informeren de kijkers online over hun samenwerkingsproject. De Herenboerderij is een coöperatie van maximaal 200 gezinnen die met elkaar duurzame, biologische voeding produceert. “In deze bijzondere periode worden we ons extra bewust van de kwetsbaarheid van onze gezondheid en de kwaliteit van onze leefomgeving”, aldus de initiatiefnemers. De online rondleiding begint 15 april om 20.00 uur.

grootemodderkolk.herenboeren.nl