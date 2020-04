Online programma Scouting Doesburg

DOESBURG – Hoewel de bijeenkomsten in ieder geval tot 1 juni zijn afgelast, wil Scouting Doesburg haar leden niet zo lang zonder scouting laten zitten. Daarom heeft de leiding een online platform opgezet via isalaonline.wordpress.com. Elke twee weken is er een activiteit, met elke keer een ander programma. Denk bijvoorbeeld aan het lopen van een (virtuele) route of het uitvoeren van een lijst met de meest uiteenlopende opdrachten. Deze worden dan beoordeeld door de leiding. Daarnaast bevat de site tutorials en tips voor thuis. Ook kinderen die geen lid zijn van Scouting Doesburg kunnen meedoen.

“De site is een mooie oplossing in een tijd waarin sociaal contact zoveel mogelijk beperkt moet worden”, zegt Scouting Doesburg. “De jeugdleden – die ook niet naar school kunnen – krijgen op deze manier iets leuks te doen voor thuis.”

