Online Koningsspelen in Doesburg

REGIO – In minimaal 29 Gelderse gemeenten vinden op vrijdag 24 april de Gelderse Online Koningsspelen plaats. In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie (GSF) hebben onder andere de gemeenten Brummen en Doesburg een actief programma samengesteld, waar kinderen thuis aan kunnen deelnemen.

Nu de scholen voorlopig gesloten blijven, gaan de landelijke Koningsspelen niet door. De GSF heeft daarom het initiatief genomen tot een online versie voor basisschoolkinderen in Gelderland. In Doesburg wordt door de buurtsportcoaches van DoesburgBeweegt met behulp van video’s een interactief programma samengesteld. In Brummen heeft SportKompas deze taak op zich genomen.

De Koningsspelen beginnen vrijdag 24 april om 9.00 uur met een gezamenlijke warming-up. Deze wordt uitgezonden door Omroep Gelderland. Vervolgens is er in Doesburg een programma waar kinderen via YouTube individueel aan deel kunnen nemen. Ze kunnen bijvoorbeeld meedoen aan zumba, stoepkrijten, bootcamp, dansles, stoepranden en ga zo maar door. De activiteiten bij Sportkompas in Brummen worden geopend door wethouder Ingrid Timmer. Daarna kunnen de kinderen meedoen aan allerlei vormen van sport, spel en creatieve opdrachten.

De Gelderse Online Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 24 april, van 9.00 tot 12.00 uur. Kinderen worden opgeroepen om hun activiteiten zoveel mogelijk live of achteraf te delen via sociale media en met gebruik van de hashtag #GoK.

www.geldersesportfederatie.nl/gok

www.doesburgbeweegt.nl