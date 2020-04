Online Bevrijdingsfestival voor Brummen en Eerbeek

BRUMMEN / EERBEEK – Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. In de gemeente Brummen organiseert Yannick Hilger in samenwerking met restaurant De Heideroos in Eerbeek de eerste, online, editie van een Bevrijdingsfestival. Deze vindt plaats op dinsdag 5 mei.

Vanwege de coronacrisis wordt dit festival digitaal gehouden. Yannick Hilger: “Het is belangrijk om mensen in deze bijzondere tijden toch te blijven vermaken. Ik vind het belangrijk een positief geluid hiermee te laten horen in deze donkere tijden.” Het festival is te volgen vanuit de tuin of woonkamer.

Er zijn optredens te zien van diverse lokale artiesten. Er is een breed aanbod aan muziek, heel divers en voor een groot publiek. Daarnaast draait DJ Hessel Hamer uit Brummen tussen de optredens door lekkere muziek.

Tijdens de livestream zijn elk uur diverse ondernemers te zien in reclameblokjes. Deze ondernemers uit Eerbeek en Brummen worden hard getroffen door de coronacrisis. Door hen in beeld te brengen, wil de organisatie van het Bevrijdingsfestival de kijkers aansporen om vooral lokaal hun aankomen te doen.

De livestream van het eerste Brummense Bevrijdingsfestival begint op dinsdag 5 mei om12.00 uur. De stream is te volgen via diverse facebookpagina’s, waaronder die van De Heideroos, Ondernemersvereniging Eerbeek en YouTube, zoek daar naar Bevrijdingsfestival Eerbeek.