Omzet daalt, maar Doesburgse ondernemers zijn inventief

DOESBURG – Ondernemers van Doesburg maken zich zorgen, maar zijn strijdlustig om de coronacrisis het hoofd te bieden. Dat blijkt uit onderzoek van Ondernemershuis Hanzegilde Doesburg.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 22 tot en met 27 maart. Aan het onderzoek deden 70 ondernemers mee, waarvan 63 uit Doesburg en 7 uit omliggende dorpen.

De ondernemers in de binnenstad in Doesburg hebben het over het algemeen moeilijk. Ruim 80 procent van de respondenten ervaart een negatieve invloed van de crisis op de bedrijfsvoering, 85 procent heeft te maken met een daling in de omzet. Slechts 7 van de 70 respondenten ziet nieuwe kansen in de huidige crisis.

De meesten hebben al diverse maatregelen genomen in de strijd tegen corona, zoals thuiswerken, aanpassing van de openingstijden, extra hygiëne-maatregelen op de werkplek of een maximum aantal klanten in de winkel. Sommige ondernemers hebben hun werkzaamheden gestaakt, anderen zijn op aangeven van de overheid gesloten.

Hoewel de ondernemers getroffen zijn door de crisis, doen ze er ook alles aan om deze goed door te komen. Niet alleen wordt zoveel mogelijk op kosten bespaard, velen komen met creatieve ideeën om hun klanten te kunnen blijven bedienen en het contact met hen te versterken, zoals (gratis) thuisbezorgen, personal shopping, het inrichten van een webshop, het maken van voordeelpakketten en het bieden van kortingen en nieuwe (online) diensten, zoals bijvoorbeeld coaching op afstand.

Ondanks hun positieve insteek, zien niet alle ondernemers hun toekomst positief in. Op de vraag of ze de toekomst met vertrouwen tegemoet zien antwoorden 4 op de 10 ondernemers positief en 3 op de 10 minder positief. Ongeveer de helft van de respondenten verwacht dat de gevolgen voor hun bedrijf op langere termijn groot zullen zijn.