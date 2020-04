Nieuwe jassen voor trainers en leiders Eerbeekse Boys

EERBEEK – De trainers en leiders van SV Eerbeekse Boys kwamen onlangs samen voor een gezellige en informatieve avond in de Korenmolen. Oud-Eerbeekse Boys-speler Peter Neuteboom was te gast. Hij is hoofddocent bij de KNVB en kwam vertellen over wat goed trainerschap nu eigenlijk inhoudt.

Daarnaast zijn twee sponsoren in het zonnetje gezet. Coenenspark Keukens – Badkamers – Tegels uit Zutphen en Slagerij van der Horst uit Eerbeek hebben het mogelijk gemaakt dat alle trainers en leiders de komende drie seizoenen in een mooie, warme jas kunnen rondlopen op en rond het voetbalveld.

Trainers en leiders zijn, net als alle andere vrijwilligers, van vitaal belang voor een sportvereniging als Eerbeekse Boys. Zij staan elke weer weer op het veld voor de trainingen en wedstrijden van de voetballers. De twee sponsoren willen met hun bijdrage hun respect en waardering tonen voor deze mensen. Op de foto staan Henk Jan Limpers en Gert Jan van der Horst tussen de trainers en leiders, herkenbaar aan de bloemen.