Nieuwe datum The Armed Man

BRUMMEN – De uitvoeringen in Brummen van The Armed Man van Karl Jenkins, die waren gepland voor zaterdag 9 en zondag 10 mei, zijn in verband met de huidige crisissituatie geannuleerd. De concerten zullen nu plaatsvinden op zaterdagavond 24 en zondagmiddag 25 oktober, in sporthal Rhienderoord in Brummen. The Armed Man wordt uitgevoerd door een projectkoor, in samenwerking met een jeugdkoor en Hamronie Orkest Brummen en een aantal solisten. Al aangeschafte kaarten blijven geldig.