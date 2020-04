Nieuw maaibeleid voor meer biodiversiteit

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden wil meer biodiversiteit en gaat daarom een aantal gazons minder maaien, nog maar twee keer per jaar. Hierdoor ontstaat er een grotere variatie aan bloemen, kruiden, bijen en vlinders.

Het belangrijkste voordeel van minder vaak maaien, is dat bloemen de kans krijgen om tot bloei te komen, zaad te produceren en zich te vermeerderen. Wethouder Marc Budel: “We willen met het nieuwe maaibeleid meer vogels en insecten zoals vlinders en bijen aantrekken. Dit is goed voor de biodiversiteit.”

Naast minder maaien wordt bij iedere maaibeurt ook ongeveer 25 procent van het oppervlak overgeslagen zodat kleine dieren en insecten kunnen schuilen en voldoende voedsel hebben. De bloemrijke gazons komen op de velden waar al verschillende bloemen en kruiden staan. Dit zijn de velden die spelende kinderen niet intensief gebruiken.

Het maaien vindt plaats in juli en in november, afhankelijk van de groei- en weersomstandigheden. Om overhangende grassen en kruiden op het voetpad te voorkomen, wordt de rand van het bloemrijke gazon, waar nodig, vaker gemaaid.

Meer informatie

Op www.rheden.nl/maaibeheer staat welke gazons op de nieuwe manier gemaaid worden. Het gaat in totaal om 35.000 vierkante meters.