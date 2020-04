Nestkasjes opgehangen tegen de eikenprocessierups in Klarenbeek

KLARENBEEK – Vrijwilligers van het Comité Dorpsverfraaiing in Klarenbeek is druk bezig om nestkastjes te bevestigen aan bomen in en om het dorp. Deze nestkastjes, speciaal voor koolmezen, kunnen bijdragen om de eikenprocessierups te bestrijden. Het stimuleren van de aanwezigheid van vogels is een goede aanvulling op het bestrijden van de eikenprocessierups.

De nestkastjes, speciaal voor koolmezen, zijn gemaakt door het bedrijf van de familie Krepel. De familie heeft 24 nestkastjes gratis aangeboden aan Klarenbeek. Deze zijn overal in het dorp verspreid opgehangen. Klarenbeeks Belang bedankt de familie voor haar bijdrage.

De kastjes zijn gemaakt van FSC gecertificeerd elzenhout en gemakkelijk schoon te maken door middel van een opklapbare voorkant. De kastjes zijn bij de firma Krepel voor iedereen te koop. Op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen ze gekocht worden in de meubelwerkplaats van Landgoed Klarenbeek aan de Kopermolenweg 14.