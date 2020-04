Naaiatelier maakt vlaggetjes

DOESBURG – Het Naaiatelier voor Anderstaligen in Doesburg is volop aan het werk. Twee weken geleden is er al gestart met het maken van mondkapjes, waarvan er inmiddels heel wat zijn gemaakt. Daarnaast worden nu vlaggenslingers genaaid om tuinen en balkons op te vrolijken, gemaakt van verschillende kleuren stof. Voor Koningsdag en 5 mei wordt nu hard gewerkt aan volledig oranje vlaggenslingers. De slingers en mondkapjes zijn te bestellen bij Antoinette Hovingh via antoinette.hovingh@gmail.com. Zij geeft ook alle informatie over hoe de mondkapjes hygiënisch en het meest effectief te gebruiken zijn.

Om de anderstaligen uit hun isolement te halen, zijn er inmiddels ook conversatie-uurtjes opgestart via WhatsApp. De groepjes zijn klein zodat iedere deelnemer voldoende kansen heeft om de Nederlandse taal te oefenen en met vragen of ideeën te komen. De meeste anderstaligen zijn aan huis gebonden en spreken vaak alleen hun originele taal. De conversatie-uurtjes zijn dan de ideale mogelijkheid om hun Nederlandse woordenschat te vergroten en contact te hebben met Nederlanders.