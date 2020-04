Na 25 jaar alsnog publicatie van boek ‘Sta een ogenblik stil’

RHEDEN – ‘Sta een ogenblik stil’ is een boek dat eigenlijk 25 jaar geleden had zullen verschijnen. In dat boek zouden herinneringen uit de oorlogsjaren in de gemeente Rheden van Ot Hagen gebundeld worden. Het kwam er helaas niet van, want op 16 april 1994, de dag waarop de dorpen van de gemeente Rheden jaarlijks de bevrijding in 1945 herdenken, overleed de auteur op 72-jarige leeftijd.

Initiatiefnemer van het boek was destijds Wim van Giessen. Hij was jarenlang actief in het Comité 4 en 5 mei van Rheden en kende zijn Rhedense dorpsgenoot Ot Hagen ook in die hoedanigheid goed. Hij begon samen met Hagen aan de opzet van het boek dat ‘Sta een ogenblik stil’ zou gaan heten. Echter, voordat het gerealiseerd kon worden, overleed Hagen en kwam het project stil te liggen.

Met de viering van 75 jaar bevrijding in aantocht nam Van Giessen contact op met Hagens dochter Eugenie en haar echtgenoot Wim Heitman en samen met uitgever Wencel Maresch zorgden zij ervoor dat het boek er na een kwart eeuw alsnog uitkwam. Vanaf 16 april is het te koop.

Otto (Ot) Hagen was een bekende persoonlijkheid in het dorp Rheden. Tientallen jaren was hij actief voor de bewoners van die plaats. Bekendheid genoot hij in de hele gemeente door de jaarlijks weerkerende serie ‘Sta een ogenblik stil’ in het Dierens/Rhedens Weekblad. Daarin haalde hij niet alleen herinneringen op aan de oorlogsjaren in de zeven Rhedense dorpen, maar vergaarde en publiceerde hij ook ervaringen van andere betrokkenen uit die inktzwarte periode. Hagen sprak met vele ooggetuigen, zoals de beroemde verzetsman Nico de Bode, de Velpse mevrouw Burgers die verzetsman Theo Dobbe een schuilplaats bood en met Adriaan Dijxhoorn, tijdens de mobilisatie en de Duitse inval Minister van Defensie. Die kwam na de oorlog in De Steeg wonen en daar interviewde Hagen hem. Al die bijdragen in de lokale kranten en verhalen uit andere al lang niet meer verkrijgbare publicaties, vormen de basis van het boek. In totaal 48 boeiende verhalen die tussen 1969 en 1993 verschenen. Wencel Maresch voorzag het boek van een groot aantal voetnoten en een aantal foto’s uit verschillende archieven. De verhalen zijn afkomstig uit alle zeven dorpen van de gemeente.

Ot Hagen werd in 1991 koninklijk onderscheiden met de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten voor het dorp en zijn bijdragen aan de lokale geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. Hagen gaf in zijn verhalen niet alleen blijk van een grote feitenkennis en een vlotte pen, maar ook van een ongezouten mening over de schuldigen aan de volgens hem grootste misdaad van de twintigste eeuw.

Wim Heitman, die mede de eindredactie verzorgde, toont zich tevreden met het resultaat. “Ik denk dat mijn schoonvader er erg blij mee zou zijn geweest.”

In het voorwoord schrijft Hagens dochter Eugenie: “In de krantenstukken lag de nadruk op het menselijke aspect: de nood en het lijden, de moed en de wanhoop, het grote en het kleine verzet, uitmondend in de uitbundige vreugde van de bevrijding van onze dorpen op 16 april 1945. Mede dankzij de vele verhalen van bewoners uit onze zeven dorpen ontstond een levendig en indringend beeld van die tijd. De Duitsers, onze vijand in die tijd, kregen er flink van langs in niet mis te verstane bewoordingen. Dat had voor een deel te maken met de tijd waarin de stukken verschenen, maar zeker ook met de persoonlijkheid van mijn vader, Otto Hagen en zijn bloemrijke taalgebruik.”

Ze voegt er aan toe dat ze hoopt dat een vonkje van haar vaders betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog, zijn verlangen naar de bevrijding en zijn hang naar vrede over zal slaan naar de jongere generaties. En mede door de voetnoten is het een boek geworden dat voor iedereen makkelijk toegankelijk is.

‘Sta een ogenblik stil’ is vanaf 16 april te koop bij de firma Elderman aan de Groenestraat 54 in Rheden, bij de Readshop aan Diderna in Dieren en bij Jansen & de Feijter aan de Emmastraat in Velp. Het boek is ook te bestellen door een e-mail te sturen naar: staeenogenblikstil@gmail.com.

Sta een ogenblik stil, 172 pagina’s, paperback. Prijs: 14 euro. Uitgever: WMJP; tel. 06-53802263, e-mail: staeenogenblikstil@gmail.com. ISBN 9789 08088 3888.

Foto: Ot Hagen, schrijver van ‘Sta een ogenblik stil’