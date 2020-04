Muzikale Koningsdag op St. Elisabeth

DOESBURG – Het was een stille Koningsdag. Toch werden overal in het land manieren gevonden om de verjaardag van Koning Willem-Alexander niet in stilte voorbij te laten gaan. In Doesburg sloegen lokale artiesten de handen ineen om een muzikale middag te verzorgen bij woonzorglocatie St. Elisabeth in Doesburg. Zanger Wilco, Robert Hartgers, William Bonne en Judith Peters zorgden, uiteraard op afstand, voor een feestelijke middag. Dankzij het warme zonnetje konden de bewoners heerlijk op het terras genieten van de muziek.