Mountainbiker gewond door val

ROZENDAAL – Een mountainbiker is donderdagochtend 2 april gewond geraakt doordat hij te val kwam in het bos aan de Terletseweg bij Rozendaal. Brandweer, politie, ambulance en een traumahelikopter rukten uit. Een man raakte gewond en is door de brandweer uit het bos gehaald. Het was volgens de hulpdiensten niet bekend hoe lang de man al in het bos lag. De traumahelikopter landde op een weiland naast het bos bij landgoed Rosendael. De man is uiteindelijk na behandeling door het mobiel medisch team per ambulance naar het Rijnstate Ziekenhuis gebracht. De mountainbike is door een bekende van het slachtoffer meegenomen. Over de ernst van het letsel is niks bekend.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink