Mishandeling op pechhaven

BRUMMEN – Op de pechhaven bij de Cortenoeversebrug bij Brummen zijn zondag 29 maart rake klappen uitgedeeld. Een man werd, in het bijzijn van zijn zoontje, zodanig mishandeld dat hij met breuken in zijn gezicht naar het ziekenhuis moest.

Op de bewuste zondagavond stonden rond 18.30 uur twee auto’s op de pechhaven aan de N348, ter hoogte van de nieuwe IJsselbrug, in de richting van de rotonde Brummen / Dieren. Het ging om een blauwe Volkswagen Transporter, met daarin het slachtoffer en zijn zoontje, en een witte Mercedes personenauto, met daarin waarschijnlijk vier personen. Wat er precies is gebeurd, is de politie nog onduidelijk. Vast staat dat een van de inzittenden van de Mercedes de bestuurder van de Transporter meerdere keren hard in zijn gezicht heeft geslagen.

De politie deed op Facebook een oproep om uit te kijken naar de witte Mercedes en vroeg getuigen om zich te melden. De oproep heeft het gevolg gehad dat de bestuurder van de Mercedes zich heeft gemeld op het politiebureau in Zutphen. De politie doet nog geen bericht over de toedracht van de mishandeling.