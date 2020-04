Mishandeling in Eerbeek

EERBEEK – Op maandag 6 april rond 14.00 uur vond op de Steenbeekstraat te Eerbeek een mishandeling plaats. Een man van 18 jaar is door een andere man van 25 jaar vol in zijn gezicht geslagen. De dader is door de politie aangehouden. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.