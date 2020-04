Minizine met Doesburgse oorlogsdagboeken nu online

DOESBURG – Afgelopen week verscheen het minizine Belegerd en Bevrijd, over de gebeurtenissen in Doesburg tijdens de eerste 15 dagen van april 1945, de Belegering. Het boekje behandelt de periode aan de hand van dagboekaantekeningen van Doesburgers die erbij waren. Het is huis-aan-huis verspreid, maar nu ook online te vinden.

Het minitijdschriftje is inmiddels op 4500 Doesburgse adressen verspreid en vindt veel waardering. Wie het boekje, bijvoorbeeld vanwege een ja/nee-sticker op uw brievenbus, niet heeft ontvangen, kan het nu online lezen op hethuisdoesburg.nl. Zo lang de voorraad strekt, kunnen daar ook exemplaren worden gereserveerd via het reactieformulier. Zodra de coronamaatregelen dat mogelijk maken kunnen gereserveerde exemplaten worden afgehaald. Waar dat kan wordt nog bekendgemaakt. Op de website van HetHuisDoesburg zijn ook de twee eerder uitgegeven minizines te bekijken, Ode aan de Brug en Ode aan Doesburgse grensverleggers.

Nieuw op de website is de integrale video-opname van de Stadsvertelling Van belegering tot Bevrijding die Wil Verlaan op 1 maart hield in Gasthuiskerk Doesburg. De oud-voorzitter van het Doesburgse 4/5 mei comité vertelt over de belevenissen van verschillende Doesburgers tijdens de belegering. De productie van DoesburgTV toont ook de muzikale bijdrage van Frank Ludin en een gedicht van Doesburgs nieuwe stadsdichter Rob Hammink.