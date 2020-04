DE STEEG – De azalea’s in de tuinen van landgoed Middachten bloeien weer. Ze krijgen jaarlijks veel en sterk geurende bloemen. De planten kleuren dan onder meer oranje, rood, roze en wit. De bloeitijd is van korte duur; slechts twee tot drie weken. Helaas is nog niet bekend wanneer de tuinen weer open kunnen en bezoekers kunnen genieten van de bloemenpracht. Tot die tijd kunnen liefhebbers meegenieten via de social media kanalen van landgoed Middachten.

Foto: Nicole Burgers