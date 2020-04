Middachten zoekt gastheren

DE STEEG – Landgoed Middachten in De Steeg is op zoek naar vrijwilligers die in de oranjerie als gastheer of gastvrouw willen fungeren. In de zomer fungeert de oranjerie als ontvangstruimte met theeschenkerij. Bezoekers kopen hier hun entreekaartje, hun souvenirs en kunnen er terecht met vragen. Middachten is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bij voorkeur ervaring hebben in de horeca, een bezoekerscentrum of andere publieksfunctie. Daarnaast moeten zij bereid zijn zich te verdiepen in het landgoed, zodat ze vragen van bezoekers kunnen beantwoorden. Tevens zijn enthousiasme, klantgerichtheid, behulpzaamheid en flexibiliteit onmisbaar en bij voorkeur ook beheersing van de Engelse en Duitse taal, laat Middachten weten. De gastheer of -vrouw moet minimaal een dagdeel in de twee weken beschikbaar zijn. Beschikbaarheid op donderdag, vrijdag of zondag heeft een pré. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op via www.middachten.nl of met Jan Jansen, tel. 06-44638262.

Foto: Rob Schouten