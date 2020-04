Mezenkastjes tegen eikenprocessierups

GEM. RHEDEN – Het seizoen van de eikenprocessierups breekt weer aan. De gemeente Rheden wil de rups op verschillende manieren bestrijden, onder andere door nestkastjes op te hangen voor mezen, de natuurlijke vijand van de rups. Er zijn 100 nestkastjes beschikbaar voor particulieren.

De gemeente Rheden verwacht dat er in de maanden mei tot augustus veel overlast door de nesten van de eikenprocessierups ontstaat. De haartjes van deze rups kunnen bij mens en dier jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen veroorzaken.

De gemeente neemt verschillende maatregelen om de rups te bestrijden. Ten eerste gaat een gespecialiseerd bedrijf aan de slag met het verwijderen van de rupsen. Eerst worden de plekken in de gemeente aangepakt waar veel mensen komen of langdurig verblijven. Ten eerste worden de eiken preventief bespoten op plekken waar vorig jaar veel overlast was. Op plekken waar toch rupsen zitten, worden deze opgezogen en verbrand of ‘geplukt’ en in dichte vaten afgevoerd.

Daarnaast wil de gemeente verspreiding en overlast van de rupsen verkleinen door natuurlijke vijanden te lokken. Ook plaatst de gemeente nestkasten voor de koolmees en de pimpelmees, die de jonge rupsen eten. Inwoners kunnen ook meehelpen door zo’n nestkast op te hangen. De gemeente stelt hiervoor 100 nestkasten beschikbaar. Inwoners kunnen hiervoor, onder vermelding van hun adres, een e-mail sturen naar projecten@rheden.nl. De gemeente brengt de nestkastjes in de eerste week van april, aan huis.

Daarnaast zaait de gemeente op een groot aantal verspreide plaatsen een speciaal bloemenmengsel waardoor natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen, aangetrokken worden die hun eitjes in de rups of pop leggen.

Omdat er vorig jaar meer dan 500 meldingen zijn binnengekomen bij de gemeente, is er dit jaar een nieuw meldingssysteem. Via een digitale kaart kunnen melders zien welke bomen al bekend zijn bij de gemeente. Dit scheelt dubbele meldingen voor dezelfde boom.