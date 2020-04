Meldpunt Ondernemer in de knel

REGIO – De regelingen vanuit het kabinet voor steun aan bedrijven en ZZP’ers in verband met de corona-maatregelen zijn bekend. Veel ondernemers dreigen echter tussen wal en schip te vallen. Verschillende CDA-afdelingen in de Achterhoek hebben hierover vanuit ondernemers al noodsignalen ontvangen.

Ondernemers uit verschillende sectoren doen hun uiterste best doen om staande te blijven, maar hebben nu al te maken met een forse inkomensdaling of zien dit op korte termijn aankomen. Hiervoor heeft CDA Achterhoek een meldpunt in het leven geroepen. Ondernemers die door de gevolgen van de corona-maatregelen in de knel zitten of dreigen te komen, kunnen hun verhaal kenbaar maken. De verhalen worden door CDA Achterhoek gebundeld op regionaal niveau, waarna deze vervolgens als één signaal naar Den Haag worden gestuurd. Ondernemers kunnen hun verhaal doen via cdaregioachterhoek@gmail.com.