Meezingers schallen door tuin Huize Johanna

DIEREN – De Arnhemse zanger Johan Faber is in het dagelijks leven conciërge op Aeres in Velp. Nu dat werk stil ligt, verzorgt hij muzikale optredens voor geïsoleerde ouderen, mensen met een beperking en hun zorgverleners. En dus bracht hij zaterdag 4 april onder andere een bezoek aan Huize Johanna in Dieren. Op gepaste afstand, de meesten vanachter het raam, een enkeling in de zon in de tuin, luisteren de bewoners naar Faber. Voor verzoeknummers draait hij zijn hand niet om en er wordt lekker meegezongen. Het is eventjes feest in de nu zo stille woonvoorziening. Alleen een dansje zit er helaas nu even niet in. Ook Faber houdt keurig 1,5 meter afstand tot zijn publiek.

Foto: Han Uenk