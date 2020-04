Mailbox voor reacties over sluiting De Hoenderloo Groep

HOENDERLOO – De gemeenteraad van Apeldoorn zou op maandag 19 maart tijdens de Politieke Markt spreken over de sluiting van De Hoenderloo Groep. Omdat deze bijeenkomst niet door kan gaan, is een mailbox geopend. De gemeenteraad wil namelijk graag weten wat er leeft onder de betrokkenen en wat de sluiting van De Hoenderloo Groep voor hen voor gevolgen heeft.

Tot 22 april kan iedereen een reactie sturen naar dhg@apeldoorn.nl. Ook is het mogelijk om een filmpje in te sturen via deze mailbox. Een brief sturen kan naar Gemeente Apeldoorn t.a.v. de Raadsgriffie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.

In het raadsinformatiesysteem is een dossier aangemaakt over De Hoenderloo Groep. Hierin is alle relevante documenten over dit onderwerp te vinden. Ook zullen alle brieven, mails en videoboodschappen hier (geanonimiseerd) geplaatst worden. Het dossier is te vinden via apeldoorn.parlaeus.nl – Menu – Themadossiers – De Hoenderloo Groep.

De gemeenteraad zal het proces rondom de Hoenderloo Groep verder zorgvuldig blijven volgen en zodra de gelegenheid zich weer aandient er in het openbaar over spreken