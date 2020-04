Maar liefst drie paasacties bij winkeliers Veelzijdig Velp

VELP – De winkeliers van Veelzijdig Velp hebben de komende paasperiode drie leuke acties voor hun klanten. Hiermee is maar liefst drie keer 100 euro shoppingtegoed te winnen, maar er worden nog veel meer prijzen uitgedeeld.

Het mooiste is, voor twee van de drie acties hoeven klanten helemaal de deur niet uit. Hier kan aan worden meegedaan via de website en Facebook-pagina van Veelzijdig Velp. Voor klanten die wel een bezoek aan een van de aangesloten winkels brengen, ligt er een surprise-ei klaar. Hierin hebben de winkeliers een paarhonderd presentjes, cadeautjes en kortingsbonnen verstopt.

Ook ligt ergens in het centrum van Velp de hele week een Gouden Ei verstopt. Degene die het ei vindt, maakt kans op een prijs ter waarde van 100 euro. Op Facebook worden regelmatig aanwijzigingen gegeven, zodat ook vanuit huis een poging kan worden gedaan op de locatie op te sporen. Wie het ei vindt, kan het antwoord via WhatsApp doorgeven naar tel. 06 -24166241. Als meerdere mensen het ei spotten, wordt er geloot wie de winnaar is. Naast de 100 euro shoppingtegoed zijn er vier Swatch-horloges te winnen, beschikbaar gesteld door Juweliershuis Aalbers, en twee Versgaardpakketten ter waarde van 100 en 50 euro.

Dan is er ook nog het Reuze Ei, dat te vinden is in de etalage van De Bestee Antiek & Curiosa aan de Hoofdstraat 51a. Het enorme ei is gemaakt en gesponsord door Banketbakkerij Teunissen. Het is 55 centimeter hoog en behoorlijk zwaar. Wie raadt hoe zwaar het ei is, wint 100 euro. Een afbeelding van het ei is te vinden op de Facebookpagina van Veelzijdig Velp, waar ook geregeld cryptische hints worden gegeven. De winnaars van de tweede prijs mag zich de gelukkige eigenaar van het ei noemen. De oplossing kan worden geappt naar tel. 06 – 24166241 met het gewicht in grammen en de naam van de inzender.

De acties lopen tot en met zaterdag 11 april 16.00 uur. Daarna vindt de prijsuitreiking plaats.