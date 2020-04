Loenen rijk aan Bevrijdingsmonumenten

LOENEN – Het dorp Loenen is op 16 april 1945 bevrijd door de Engelsen. Ter herinnering aan de bevrijding hebben verschillende organisaties direct na de oorlog en in de jaren daarna verschillende monumenten geplaatst, verspreid over het dorp. De Stichting Historie Loenen heeft deze monumenten opgenomen in het nieuwe boek met oorlogsherinneringen.

Het oudste monument is de Bevrijdingsboom aan de Horstweg/hoek Weverstraat. Het Oranjecomité liet hier, kort na de bevrijding, op 5 mei 1945 een bruine beuk planten en gedenksteen plaatsen. Op de steen staat een gedicht dat Willemien Aarnink, dochter van de bekende dichter Willem Aarnink, bij deze gelegenheid maakte. De tekst luidt: Ons aller wens, groei schone boom / In vrede vrijheid, recht / Nooit meer door welke natie ook / Ons Neerland zo geknecht. – ‘t Oranje Comité, 5 mei 1945.

Het boompje is in 75 jaar uitgegroeid tot een flink beuk, ondanks dat de boom wat te lijden heeft van de laan grote eiken langs de Loenense Molenbeek. De Nationale Feest- en Herdenkingsvereniging Loenen onderhoudt het monument en zorgt dat de mooie tekst steeds leesbaar blijft. Ook draagt de Oranjevereniging de zorg voor de andere monumenten in en om het dorp.

Op de begraafplaats bij de RK Kerk staat een monument bij het graf van een aantal omgekomen personen bij het bombardement op hotel Bosoord in 1944. Daarnaast is er op de gevel van hotel Bosoord, dat na de oorlog weer werd opgebouwd, enkele jaren geleden ook een muurmonument onthuld. Nabestaanden van de omgekomen personen namen hiervoor het initiatief.

Op het plein bij het dorpscentrum De Brink staan ook twee bevrijdingsmonumenten. Het kanon dat vanaf de jaren veertig in de tuin stond van Maaren Pulle aan de Groenendaalseweg kreeg een eervolle plek op het plein. Tijdens een bijzondere bijeenkomst op 14 april 1984 werd het monument onthuld terwijl het Engelse volkslied klonk. Op het plein staat nog een monument, gemaakt van Loenense veldkeien. Deze is geplaatst in april 1995 ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding.

Aan een zandweggetje van de Vrijenbergweg naar de Leeuwenbergweg staat een monument dat herinnert aan de omgekomen Engelse vlieger Robert Etlin. Het vliegtuigje stortte kort voor de bevrijding, op 21 maart 1945, hier naar beneden. Een houten kruis is vervangen door een stenen monument. Jaarlijks is hier een herdenking met kinderen.

Het laatste monument dat in Loenen is geplaatst, staat op de grens van Loenen en Eerbeek. Beide dorpen zijn door een Engels C-Squadron bevrijd op 16 april 1945. Het ijsbeertje, Polar Bear, de mascotte van dit leger, kreeg een plek nabij de rotonde. Jaarlijks leggen Eerbeekse kinderen hier bloemen.

Op het Ereveld van de Oorlogsgravenstichting aan de Groenendaalseweg is ook het monument De Vallende Man te zien. Op dit Ereveld zijn ruim vierduizend oorlogslachtoffers begraven. Ook zijn er monumenten voor de Onbekende Verzetsman en voor de slachtoffers in concentratiekampen.

Nabij Loenen is in de buurtschap De Woeste Hoeve ook het bekende monument te zien. Dit monument herinnert aan de verschrikkelijke gebeurtenis op deze plek. 117 personen werden vermoord. Eerst was er eenvoudig kruis. In 1991 kwam er een waardig monument waar jaarlijks een plechtigheid wordt gehouden.

Foto’s: Martien Kobussen