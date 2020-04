Loenen en Eerbeek eren Engelse bevrijders

LOENEN/EERBEEK – Er waren grootse plannen om op 16 april te vieren dat Loenen en Eerbeek 75 jaar geleden werden bevrijd door de Engelsen. Hoewel door het coronavirus het programma niet kan worden uitgevoerd, wilde men dit bijzondere feit in Loenen niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Loenen telt verschillende monumenten die herinneren aan de oorlog en bevrijding. Een daarvan staat bij de rotonde op de grens van Loenen en Eerbeek. Beide dorpen werden bevrijd door het C-squadron van het Regiment van de 49th West Riding Polar Bear Infantry Division. Donderdagmorge 16 april kwamen twee vertegenwoordigers van de C. van Leeuwenschool uit Eerbeek, Hedwig Oudbier en Marion Frederiks, bloemen leggen bij dit Polar Bear monument. Jaarlijks komen de kinderen van deze school hier met bloemen de bevrijders eren. Helaas mochten de kinderen daar dit jaar niet bij aanwezig zijn.

Later op de morgen kwamen Paul Sanders van de commissie Ontvangst Bevrijders Veteranen een speciale krans leggen namens het Polar Bear Regiment en een bloemenkrans van het bestuur. Willem de Zanger, voorzitter van Loenen Zonnedorp, vertegenwoordigde alle inwoners, en bracht door het plaatsen van een boeket hulde aan mannen die 75 jaar geleden het dorp hebben bevrijd (foto).

Nadien werd dor de heren nog een bezoek gebracht aan het plein bij het Dorpscentrum De Brink. Op het plein staat het monument Het Kanon. Dit monument, de loop van een kanon dat jaren in de tuin van Loenenaar Maarten Pulle heeft gestaan, werd op 14 april 1985 op deze plek onthuld. Een aantal Engelse veteranen was hier destijds getuige van. Na het bezoek ontstond er een warme onderlinge band. Vier maal zijn er nadien nog bezoeken aan Loenen geweest. Ook hier werden door Paul Sanders de krans van Polar Bear en bloemen gelegd. Willem de Zanger legde ook bloemen.

‘s Middags kwamen een paar Eerbeekse vrouwen een bloemengroet brengen bij het Polar Bear monument om de dank van de Eerbekenaren te onderstrepen.

Foto: Martien Kobussen