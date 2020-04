Landschapsbiografie Brummen verhaalt over unieke natuur

BRUMMEN – Landschapsnetwerk Brummen werkt momenteel aan de Landschapsbiografie Brummen. Hierin wordt het unieke landschap en de natuur in de gemeente Brummen beschreven. De Landschapsbiografie is volgend jaar gratis te verkrijgen voor de inwoners van de gemeente Brummen. “De Landschapsbiografie Brummen wordt op een aantrekkelijke en gevarieerde manier samengesteld en vormt zo een bijzondere kans om ons lokale landschap beter te leren kennen”, aldus de initiatiefnemers.

De voorbereidingen, onderzoeken en interviews zijn reeds gestart. De samenstellers van de biografie zoeken voor de diverse onderdelen proeflezers met lokaal taalgevoel. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl, onder vermelding van Proeflezer LSB. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.landschapsnetwerkbrummen.nl.

Diverse vrijwilligers en partijen werken mee en maken de uitgave van de Landschapsbiografie ook financieel mogelijk: provincie Gelderland, gemeente Brummen, Visit Brummen-Eerbeek, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Natuur Milieuplatform Brummen, Waterschap Vallei en DS Smith Packaging.